Column: macht is inflatie

Werknemers verzetten zich tegen het verlies van koopkracht, wat soms tot stakingen leidt. Ⓒ ANP/HH

Op de middelbare school hebben we geleerd dat inflatie een gevolg is van een lange periode van hoogconjunctuur. Maar als je naar de huidige consumptie- of investeringscijfers van het eurogebied kijkt, kan je moeilijk spreken van zo’n oververhitte economie. Het betekent dat we op een andere manier naar inflatie moeten kijken.