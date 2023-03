Groot verlies voor DNB: schatkist loopt €10 miljard aan dividend mis

Dat zegt DNB-president Klaas Knot bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. „Wat wij aan verliezen lijden, gaan we niet uitkeren aan de Staat.” Over 2022 is het verlies opgelopen tot 460 miljoen euro. Volgens berekeningen van DNB zullen die verliezen aanhouden tot en met 2027.

Zodra er weer winst wordt gemaakt, zal DNB nog zo’n vijf tot zes jaar nodig hebben om weer een nieuwe buffer op te bouwen, verklaart Olaf Sleijpen, directielid van DNB. Dat betekent dat de Staat zeker twaalf jaar geen dividend zal ontvangen. Opgeteld is dat een verlies voor de overheid van circa 10 miljard euro, blijkt uit een berekening van DNB.

„Ons netto financieel vermogen was 11,3 miljard euro en het kan best dat het verlies oploopt tot dat bedrag”, aldus Knot. Hij noemt de situatie ’niet ideaal’. Een centrale bank kan in principe functioneren met een negatief eigen vermogen, maar als dat te lang duurt, gaat dat ten koste van de geloofwaardigheid, zo waarschuwt hij.

Winstuitkering

De afgelopen jaren ontving het ministerie van Financiën jaarlijks een winstuitkering van DNB. Die bedragen wisselen van tientallen miljoenen tot honderden miljoenen per jaar. Sinds de invoering van de euro in 1999 is het gemiddelde jaarlijkse dividend aan de Staat 800 miljoen euro, aldus Sleijpen.

Om de inflatie te bestrijden heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in korte tijd de rente fors verhoogd, van -0,5 procent naar 3 procent. Knot zegt dat DNB zich heeft voorbereid op een periode van oplopende rente. „Maar dit is wel het meest ruige scenario.” DNB maakt verlies omdat nu een veel hogere rentevergoeding moet worden betaald aan banken die een tegoed aanhouden.

Omvallende banken

In een toelichting op het jaarverslag ging Knot ook in op de onrust rond omvallende banken in de VS en de redding van het Zwitserse Credit Suisse. „Dat zijn problemen die op zichzelf staan en elk een eigen verhaal hebben.”

De Amerikaanse regiobanken kwamen in de problemen door de snel stijgende rente. De DNB-president stelt dat Europese banken daarop veel beter zijn voorbereid. „In beginsel zijn hogere rentes juist goed voor financiële instellingen.” De rente van de ECB is 3 procent maar grote banken geven in Nederland nog maar 0,5 procent op spaargeld. Knot wilde niet zeggen of de spaarrente omhoog moet: „Dat is een vraag voor de heren bankiers.”

