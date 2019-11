AEX krijgt 600 punten weer binnen handbereik

De AEX-index eindigde 0,2% hoger op 597,59 punten. In de ochtend moest de hoofdgraadmeter nog licht terrein prijsgeven. De AMX steeg 0,6% naar 886,85 punten.

Elders in Europa maakten de beuren een pas op de plaats. De Duitse DAX beperkte de schade tot een minmaal verlies. De Franse CAC 40 kreeg er 0,1% bij.

In de middag begon de zon op het Damrak weer voorzichtig te schijnen nadat het Witte Huis opnieuw liet weten dat een gedeeltelijke handelsdeal met China op een paar pijnpunten na zeer dichtbij is. Volgens Teeuwe Mevissen, macro-econoom bij Rabobank, wordt er in de markt steeds meer rekening gehouden dat er op korte termijn een zogeheten fase-1-deal wordt gesloten. „Er is al heel veel goed nieuws ingeprijsd, maar een deelakkoord zal behoorlijk instabiel zijn vanwege de harde eis van China om een koppeling te maken met het terugdraaien van de handelstarieven. De kans op een verdere escalatie is echter klein. Beide partijen hebben er belang bij om er voorlopig uit te komen. Trump kan in de aanloop naar de verkiezingen eind volgend jaar geen recessie gebruiken, terwijl China een verdere economische afkoeling wil voorkomen.”

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de signalen voor de aandelenmarkten er nog steeds positief uitzien. „Als China en Amerika er in slagen een wapenstilstand te sluiten, gaan de geplande importheffingen van de baan en zullen bedrijven minder terughoudend worden met het doen van investeringen. Daarnaast hebben bedrijven onderliggend overwegend goed gepresteerd.”

Verder is het vooral wachten op Black Friday, stelt van de Groep. „Als er weer nieuwe verkooprecords worden gebroken zal dat een gunstige impact hebben op de koersen van Amerikaanse techgiganten, zoals Apple en Amazon.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen werd telecombedrijf KPN 1,5% meer waard. Betalingsverwerker Adyen behield de koppositie en steeg 2% naar €681. Pentavest heeft een deel van zijn aandelen aan institutionele beleggers verkocht voor €658 per aandeel, een bescheiden korting op de slotkoers van gisteren. De investeerder liet weten zijn belang voorlopig niet verder af te bouwen.

Unilever deed eveneens goede zaken met een vooruitgang van 1,4%. Voor Randstad hadden beleggers 1,4% meer over. Staalgigant ArcelorMittal hervatte de opmars met een plus van 0,4,%.

Galapagos leverde fractioneel in. Het biotechnologiebedrijf meldde maandag nabeurs nieuwe aandelen uit te hebben gegegeven door de uitoefening van warrants.

ING keek aan tegen een verlies van 1,3%, terwijl Aegon 0,8% liet liggen. RD Shell kwam onder druk met een koersdaling van 1,2%,

Takeaway zakte 0,9%. Cat Rock, met een belang van 3% in Just Eat, roept andere aandeelhouders van de Britse maaltijdbezorgonderneming op om het bod van de Nederlandse branchegenoot te accepteren.

Bij de middelgrote fondsen boekte Air France KLM een winst van 2,7% bovenaan. Koploper TomTom navigeerde naar een plus van 3,6%.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe steeg 0,2%, na een koopadvies van Deutsche Bank.

Smallcap Kiadis Pharma gleed 12% weg, na in de voorgaande twee weken omhoog te zijn gespoten door optimisme over zijn immunotherapie. Eerder zag het bedrijf zich nog gedwongen te stoppen met de ontwikkeling van zijn belangrijkste middel.

Curetis sprintte op de lokale markt naar een 10,9% hogere koers. Een dag eerder boekte het biotechnologiebedrijf ook al een stevige winst, dankzij de uitgesproken verwachting dat de Amerikaanse toezichthouder snel gaat oordelen over marktintroductie.

Beter Bed blonk uit met een koerssprong van 9,6%. Aandeelhouders bij de beddenverkoper hebben goedkeuring gegeven aan de geplande verkoop van de Duitse dochter Matrazen Concord.

RoodMicrotec sloot onveranderd. De toeleverancier aan de chipindustrie meldde voor de komende jaren een duidelijke omzetgroei te verwachten na een stabilisatie dit jaar.

