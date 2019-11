Belegger duikt op Beter Bed; AEX werkt verlies weg

De AEX stond rond één uur fractioneel lager op 596,52 punten, na gisteren nog een mooie winst te hebben geboekt. De AMX steeg 0,4% naar 885, 52punten.

Elders in Europa deden beleggers het ook rustig aan. De Duitse DAX en Franse CAC 40 zakten 0,3% respectievelijk 0,2%. De Britse FTSE 100 stond onveranderd.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na gisteren 0,7% tot 1,3% hoger te zijn gesloten.

China meldde dat met de VS een ”consensus is bereikt” op het vlak van belangrijke pijnpunten in het handelsconflict. Voorts werd vanochtend bekend dat het Duitse consumentenvertrouwen iets is verbeterd.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de signalen voor de aandelenmarkten er nog steeds positief uitzien. „Als China en Amerika er in slagen een wapenstilstand te sluiten, gaan de geplande importheffingen van de baan en zullen bedrijven minder terughoudend worden met het doen van investeringen. Daarnaast hebben bedrijven onderliggend overwegend goed gepresteerd.”

Verder is het vooral wachten op Black Friday, stelt van de Groep. „Als er weer nieuwe verkooprecords worden gebroken zal dat een gunstige impact hebben op de koersen van Amerikaanse techgiganten, zoals Apple en Amazon.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging telecombedrijf KPN met een plus van 1,1% aan kop.

Betalingsverwerker Adyen steeg 0,9% naar €674. Pentavest heeft een deel van zijn aandelen aan institutionele beleggers verkocht voor €658 per aandeel, een bescheiden korting op de slotkoers van gisteren. De investeerder liet weten zijn belang voorlopig niet verder af te bouwen.

Staalgigant ArcelorMittal verloor na een paar mooie beursdagen 0,9%. Galapagos leverde 1% in. Het biotechnologiebedrijf meldde maandag nabeurs nieuwe aandelen uit te hebben gegegeven door de uitoefening van warrants.

Takeaway zakte 1%. Cat Rock, met een belang van 3% in Just Eat, roept andere aandeelhouders van de Britse maaltijdbezorgonderneming op om het bod van de Nederlandse branchegenoot te accepteren.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een winst van 3,1% bovenaan. TomTom navigeerde naar een plus van 2,7%.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe steeg 0,7%, na een koopadvies van Deutsche Bank.

Smallcap Kiadis Pharma gleed 14% weg, na in de voorgaande twee weken omhoog te zijn gespoten door optimisme over zijn immunotherapie. Eerder zag het bedrijf zich nog gedwongen te stoppen met de ontwikkeling van zijn belangrijkste middel.

Curetis won op de lokale markt 4,5%. Een dag eerder boekte het biotechnologiebedrijf ook al een stevige winst, dankzij de uitgesproken verwachting dat de Amerikaanse toezichthouder snel gaat oordelen over marktintroductie.

Beter Bed blonk uit met een koerssprong van 12% in de aanloop naar de bijzondere aandeelhoudersvergadering van de beddenverkoper later vandaag. Daarin zal onder meer worden gestemd over de geplande verkoop van de Duitse dochter Matrazen Concord.

RoodMicrotec stond onveranderd. De toeleverancier aan de chipindustrie meldde voor de komende jaren een duidelijke omzetgroei te verwachten na een stabilisatie dit jaar.

