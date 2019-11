Beurs doet een stapje terug

Nicoline van Leersum, Johsnon & Johnson Medical, winnaar van de Young Captain Award 2019, luidde de gong en opende daarmee de handel op de Amsterdamse beurs. Ⓒ Greta Vos AEX 595.17 -0.25 %

De Amsterdamse beursindex AEX leverde in het eerste handelsuur licht in. Beleggers deden het rustig aan, ondanks nieuwe hoopvolle geluiden over het handelsoverleg tussen de VS en China. Adyen was in trek, dankzij een succesvolle aandelenplaatsing.