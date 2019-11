Inval bij ABN in Frankfurt om dividendstrippen

De kwestie is een erfenis van Fortis Bank Nederland, met wie ABN Amro Nederland na de nationalisatie in 2008 is gefuseerd. Toch maakte ook enkele dochterondernemingen van het oude ABN Amro zich schuldig aan het zogenoemde dividendstrippen. Een woordvoerder van de bank benadrukt dat de toestanden zich afspeelden voor 2012, en inmiddels zijn gestopt.

ABN Amro stelt volledig mee te werken aan het al langer lopende onderzoek van de Duitse justitie. Dinsdagochtend werd een inval gedaan bij de clearing bank in Duitsland. Bij het hoofdkantoor in Amsterdam kwam tegelijkertijd een verzoek op schrift binnen om meer informatie aan te leveren.

,,Zoals bekend doen de Duitse autoriteiten reeds een aantal jaren onderzoeken naar aandelentransacties van een groot aantal financiële instellingen. Deze transacties zijn uitgevoerd vóór 2012. Dit betreft zogenaamde cum/ex transacties. De rechtsvoorganger van ABN Amro, Fortis Bank (Nederland), ABN Amro en enkele (voormalige) dochtermaatschappijen zijn direct of indirect betrokken geweest bij een aantal van deze transacties”, vat de bank in een korte schriftelijke verklaring het samen.