ABN: hoogste groei in tien jaar

Dat schrijven de bankeconomen in hun jongste raming voor de Nederlandse economie. „De economie blijft verrassen. Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2017 met zo’n 3,25%.” De economie groeide in 2007 voor het laatst zo hard.

Uitvoer

Vooral de Nederlandse uitvoer doet het goed. „Met name de uitvoer doet het beter dan we eerder dit jaar verwachtten. De uitvoer profiteert van de aangetrokken wereldhandel. Overigens zien we dat de uitvoer het al langer beter doet dan de wereldhandel.”

Ook voor volgend jaar zijn de ABN-economen positief. Dan zal de economie met 3% groeien. „Volle kracht vooruit in 2018”, concluderen zij.

De economische groei zwakt in 2019 af, aldus ABN Amro. Dan zal de inhaalgroei na de crisis voorbij zijn. Ook rekent de bank erop dat de euro gaandeweg duurder wordt, als gevolg van de afbouw van het stimulerende beleid van de Europese Centrale Bank. Een duurdere euro is niet goed voor de export buiten de eurozone.

Afbouw ruime monetaire beleid

ABN Amro rekent op een heel geleide afbouw van het ruime monetaire beleid, zo blijkt uit de raming. Eerst zal de ECB stoppen met het opkopen van (staats)obligaties. Pas daarna verhoogt de ECB de rente en dat zal niet meer in 2018 gebeuren: „Wij denken dat de ECB pas in het derde kwartaal van 2019 de beleidsrente voor het eerst gaat verhogen.”