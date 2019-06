Boeing te laat voor eeuwfeest KLM

De Boeing 787 Dreamliner, maar dan zonder feestkleuren. Die moet nog onthuld worden. Ⓒ Hans van Tilburg

Amsterdam - Vliegtuigfabrikant Boeing verstoort de start van de viering van het honderdjarig jubileum van KLM. President-directeur Pieter Elbers van KLM zou donderdag naar de Verenigde Staten vliegen om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner met speciale feestkleuren in ontvangst te nemen, maar is niet gegaan. De Dreamliner komt een paar dagen later.