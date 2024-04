Beursblog: Tegenvaller ASML drukt AEX, ook Nasdaq verliest terrein

Amsterdam - De AEX is het beursjaar gestart met een verlies. Met name ASML, indexzwaargewicht, drukte met een min van bijna 3% op het totaalresultaat na de bevestiging van een exportbeperking richting China. In de kopgroep boeken met name de verzekeraars NN Group, ASR en Aegon winst. De Dow sloot 0,1% hoger, maar door invloed van de stijgende Amerikaanse obligatierente daalde techbeurs Nasdaq 1,6%.

© EURONEXT Dinsdagochtend galmde voor de eerste keer in 2024 het geluid van de gong over de beursvloer op Beursplein 5. Een Gong die Euronext Amsterdam traditiegetrouw opdraagt aan al haar members, issuers en business partners in Nederland.