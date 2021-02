Hotel voor sterrenchef

Het hotel zal 20 kamers tellen en wordt gericht op fietsers en wandelaars. Ernaast komt een mansion met vier luxe suites in aanvulling op de twee bestaande suites in de boerderij waar restaurant Brut172 is gevestigd. Op het complex komt ook een frituur, een ijssalon en een winkel voor afhaalmenu’s van Brut172 en voor eigengemaakte gastronomische producten.

Van Wolde gaat het complex huren van enkele regionale investeerders die de panden recent gekocht hebben. Dit voorjaar wordt begonnen aan de ingrijpende verbouwing. Momenteel zijn er vakantiewoningen in gevestigd. De luxe mansion wordt door interieurarchitect Niels Maier ingericht. Hij was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van restaurant Brut172.

„De kans deed zich nu voor om het te kopen”, vertelt Hans van Wolde. „Maar zelf kon ik dat niet financieren na alles wat ik al aan Brut heb uitgegeven. Gelukkig waren de investeerders enthousiast over onze ideeën en hebben we op deze manier een mooie oplossing bedacht.” De chef-kok mikt met het hotelcomplex op verschillende doelgroepen. „Met de mansion richten we ons op het publiek van Brut. Daar komt ook een mooie ontbijtlocatie en er is ruimte voor private dining voor groepen. Het hotel is bedoeld voor de vele wandelaars en fietsers in deze streek. Dat is niet meteen het publiek van Brut, hoewel je dat nooit zeker weet. In ieder geval bedienen we met de frituur, de ijssalon en de delicatessenwinkel niet alleen het publiek dat luxe wil eten, maar ook de gemiddelde toerist.”

Zijn voormalige vrouw en nog altijd zakenpartner Danielle de Boer zal het hotel gaan leiden. Van Wolde heeft ook al de namen bedacht. „Het hotel gaat Lodgements heten, de frituur Friced en de ijssalon Iced. De winkel krijgt de naam Delitake.”

Die zaak is nu vanwege corona gesloten. „Dat is dramatisch. Met de wekelijkse afhaalmenu’s en onze friterie kunnen we ons, samen met de coronasteun nog enigszins redden. Maar het wordt wel hoog tijd dat we open kunnen. We hebben vanaf 1 maart al bijna 2000 reserveringen staan. Die van maart zullen we weer moeten verplaatsen.”

Van Wolde spreekt overigens de berichten tegen dat de tour die zijn team met de mobiele friterie maakt, gestopt is. „We hebben dit weekeinde even een rustmoment ingelast voor ons personeel. Maar vanaf volgend weekend beginnen we weer. Niet in Reijmerstok maar elke week ergens anders.”