Keerpunt: batterij voor auto’s wordt weer duurder

Vooral de aanhoudende stijging van inkooptarieven van de grondstoffen kobalt, lithium, nikkel en losse componenten, bij een verdubbelde vraag in een jaar tijd, maken de batterijen duurder.

Lithium is sinds begin 2021 in prijs vertienvoudigd. Kobalt kost twee keer zoveel, nikkel is 75% duurder geworden. De prijs van een batterijpakket is mede daardoor volgens Bloomberg met 7% op jaarbasis gestegen tot $151 per kilowattuur. In 2010 was de prijs van een batterij nog $1160 per kilowattuur.

Massa

De daling van de batterijprijs is nodig om elektrische auto’s tot een massaproduct te maken. De markt noemde eerder een prijs van $100 per kilowattuur capaciteit als het keerpunt, waarbij auto’s voor een groot publiek toegankelijk zouden kunnen worden. Volgens inschattingen van de grondstofkosten van Bloomberg duurt het twee jaar langer voordat de $100 misschien kan worden bereikt.

Die batterijprijs was overigens veel verder opgelopen als Aziatische landen en vooral China niet eerder waren overgeschakeld op een ander type, de lithium-ijzerfosfaatbatterij, met andere grondstoffen. Prijzen daarvan zijn een derde lager dan in Europa.

