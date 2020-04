Hoe is het om een baan te moeten zoeken in coronatijd?

Bart ter Veer Ⓒ BOUWMAN, RENE

2020 zou hún jaar worden, met een leuke, nieuwe baan. En toen kwam de coronacrisis. De Telegaaf volgt banenzoekers Bart ter Veer, Liesbeth de Haan en Leon van den Berg, die tot zijn vreugde sinds kort aan de slag is. Hoe is het om nu te moeten solliciteren? „De timing is echt heel erg slecht, ja. Je merkt dat bedrijven met andere zaken bezig zijn.”