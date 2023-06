Recordaantal vacatures afgelopen jaar; werklozen vinden relatief snel baan

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds het CBS begon met de meting van nieuwe vacatures in 1997 is het aantal niet zo hoog geweest als in 2022.

De toename van het aantal vacatures was zichtbaar in alle beroepsgroepen, maar in bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de vraag naar nieuwe mensen het grootst. In die sector waren er 291.000 nieuwe vacatures, een stijging van 51.000 ten opzichte van 2021.

Handel en horeca

Met name in de handel nam het aantal vacatures sterk toe. Daar ontstonden 355.000 nieuwe vacatures.

Binnen de dienstverlenende sector was er vooral in de horeca vraag naar personeel. Daar waren in afgelopen jaar 147.000 nieuwe vacatures, een stijging van 14,3% ten opzichte van 2021.

In transport en logistiek daalde juist de vraag naar nieuwe mensen, maar die sector zag het aantal vacatures tijdens de lockdown heel erg hard groeien. Waar er in 2921 nog 10.800 vacatures openstonden in transport en logistiek, waren dat er afgelopen jaar 7500.

Uiteindelijk zijn veel nieuwe vacatures vervuld of ingetrokken. Eind 2022 stonden nog 437.000 vacatures open.

Werklozen

Mensen blijken ook relatief makkelijk door te stromen naar werk. Van de 350.000 werklozen in het vierde kwartaal van 2022 hadden er in de eerste drie maanden van dit jaar 137.000, ofwel vier op de tien, alweer betaald werk.

Er waren eind 2022 in totaal 3,6 miljoen mensen zonder werk, vooral veel jongeren met een studie. De helft van de baanvinders is dan ook jonger dan 25 jaar.