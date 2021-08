Premium Het beste van De Telegraaf

Makelaar wil drastische oplossing voor torenhoge huizenprijzen: ’Amsterdam moet de lucht in’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Jerry Wijnen: „Mensen kijken niet meer naar wat een huis waard is, maar wat ze kunnen betalen.” Ⓒ RONALD BAKKER

De markt voor koopwoningen is al jaren overspannen, en langzaam maar zeker aan het overkoken in Amsterdam. Fors overbieden is het nieuwe normaal. Er worden bedragen voor woningen neergeteld die ver boven de vraagprijs liggen. „Dat is een gevaarlijke ontwikkeling”, zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam. Hij wil meer hoogbouw in de hoofdstad. „Veel hoger dan we gewend zijn.”