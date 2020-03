Luchtvaartbedrijf Flybe failliet door corona

In Europa vloog Flybe op ruim tachtig bestemmingen. De onderneming had 19 dagelijkse vluchten naar Schiphol. Ook vliegveld Eelde behoorde tot de bestemmingen van Flybe. De vliegmaatschappij telt circa 2400 werknemers.

Flybe lijkt extra in de problemen te zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Daardoor is de vraag naar vliegtickets flink onder druk komen te staan.

De meeste klanten zijn hun geld kwijt, is de inschatting van voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR. Zij zullen een nieuw ticket moeten boeken. „In sommige gevallen waarin de vlucht onderdeel is van een pakket, kan de consument nog terugvallen op de reisorganisator. Soms biedt een ticketverzekering uitkomst, maar in het algemeen kun je naar je geld fluiten”, zegt Oostdam. Indien het ticket met creditcard betaald is, is er ook een kans dat het geld terugkomt.

Vorig jaar was al sprake van een faillissementsgolf in de luchtvaart. Toen gingen er al 15 luchtvaartmaatschappijen failliet. Volgens Oostdam zitten we in 2020 op één bankroet per maand, en dat zal waarschijnlijk nog hoger worden door de uitbraak van het coronavirus. Consumenten stellen hun reis uit, waardoor de luchtvaartmaatschappijen minder geld in kas hebben.

