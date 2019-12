Vanavond online seminar: Investeren in startups

Nederland heeft de perfecte condities om Unicorns te creëren van de opkomende start-ups en scale-ups. Echter zijn de meest succesvolle start-ups en scale-ups vaak genoodzaakt om buiten Nederland financiering op te halen en kunt u als investeerder hier niet in participeren. Waar ligt dit aan, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit gaat veranderen?

Tijdens dit gesprek gaan André Brouwers van het Beleggingsinstituut, Patrick de Zeeuw van Startupbootcamp en Marleen Evertsz van Nxchange de dialoog aan over de start-up cultuur in Nederland. Daarnaast zal Evertsz haar mening geven over hoe start-up/scale-ups financiering georganiseerd is in Nederland en hoe het veel beter zou kunnen. De Zeeuw zal verder ingaan hoe zij Business Angels mee laten draaien in het Angelbootcamp programma en zo de kans op succesvolle vervolg investeringen vergroten.

Gedurende het gesprek heeft u de mogelijkheid LIVE vragen te stellen. Het gratis online webinar zal plaatsvinden van 20.00 tot 21.00 uur.