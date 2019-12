Wall Street wacht op rentebesluit Fed

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) het rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van president Jerome Powell. Dit jaar werd de rente drie keer verlaagd om zo de groei van de Amerikaanse economie aan te jagen. Vrijdag kwam een sterk Amerikaans banenrapport naar buiten, waardoor de Fed waarschijnlijk nog minder geneigd is om de rente verder te verlagen.

Aan het handelsfront verklaarde de adviseur voor handel van het Witte Huis, Peter Navarro, dat er geen aanwijzingen zijn dat president Donald Trump afziet van nieuwe handelstarieven tegen China. Nieuwe heffingen op de import van meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen moeten zondag in werking treden, maar ingewijden meldden dat er onderhandeld wordt over uitstel.

Chevron

Doe-het-zelfketen Home Depot kan op belangstelling rekenen. Home Depot verlaagde zijn omzetverwachting voor volgend boekjaar, onder druk van de minder sterke huizenmarkt in de Verenigde Staten. Het bedrijf rekent nu voor 2020 op een omzetgroei van 3,5 tot 4 procent. Als de omzet aan de bovenkant van die prognose uitkomt zou die 114,4 miljard dollar bedragen. Home Depot had eerder een prognose uitgesproken voor een omzet van 115 miljard tot 120 miljard dollar. De verwachtingen voor dit jaar werden gehandhaafd.

Chevron kan ook in beweging komen na de aankondiging dat het olie- en gasconcern tot wel 11 miljard dollar gaat afschrijven op gasactiviteiten vanwege de lagere gasprijzen. De afboeking komt voor een aanzienlijk deel voor rekening van gasbezittingen van Chevron in de regio Appalachia, in het oosten van de VS.

Inflatie

Op macro-economisch gebied werd voorbeurs bekend dat de inflatie in de VS in november is uitgekomen op 2,1 procent op jaarbasis, tegen 1,8 procent in oktober.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,1 procent lager op 27.881,72 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 3132,52 punten en techbeurs Nasdaq daalde ook 0,1 procent, tot 8616,18 punten.