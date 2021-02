Banengroei in VS valt tegen; werkloosheid omlaag

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in januari 49.000 nieuwe banen bij. In december was er nog een forse afname van het aantal banen. Vooraf werd op een groei met 105.000 gerekend. Afgelopen woensdag bracht salarisverwerker ADP nog een meevallend cijfer uit de private sector naar buiten.

Werkloosheid

De werkloosheid in Amerika is in de voorbije maand uitgekomen op 6,3% van de beroepsbevolking. Vooraf werd op een ongewijzigde stand van 6,7% gerekend. In april vorig jaar vlak na de uitbraak van de coronacrisis zat nog een record van 14,7% zonder werk. Vooral de coronasteun voor bedrijven en consumenten leverde een belangrijke bijdrage om de malaise te dempen.

Het wel en wee op de arbeidsmarkt in de VS is van groot belang voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid. Vorig jaar verlaagde de Fed in twee stappen de beleidsrente nog tot dicht tegen de 0% om de impact van de pandemie te bestrijden.

Ook de nieuwe president Joe Biden houdt scherp in de gaten hoe snel de banenmotor weer op gang komen nadat vorig jaar als gevolg van de coronacrisis waarbij miljoenen banen verloren zijn gegaan. Biden heeft een extra pakket van fiscale stimulering al weer in de stijgers gezet.