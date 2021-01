Voorspelling: hypotheekrente wordt nog lager in 2021

Een goed moment om een huis te kopen: de hypotheekrente blijft waarschijnlijk nog wel even laag. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Amsterdam - Al sinds 2011 zit de hypotheekrente in een vrije val. Vlak voor de coronacrisis bevonden de rentetarieven zich op het laagste punt ooit. En in 2021 komt daar geen verandering in, de trend blijft licht dalend.