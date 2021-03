Dille & Kamille-familie ziet brood in Hutspot

Premium Binnenland

Tien minuten shoppen: ’Het geeft druk, ik was veel met de tijd bezig’

Slechts tien minuten om je spulletjes bij elkaar te rapen in de Action, Hema, Douglas of Intratuin. Vanaf vandaag is het realiteit voor veel winkels, die van de overheid hun deuren weer mogen openen voor winkelen op afspraak. Hoe gaat dat nou in zijn werk?