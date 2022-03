Binnenland

Stekkerwagenpark geleidelijk op stoom: ’Rijdt goed, maar geen vakantie-auto’

De groei van het elektrische wagenpark komt op dreef. Steeds meer particulieren kiezen voor een stekkerauto, via aankoop of private lease. In 2021 groeide het aantal registraties van elektrische wagens met 21 procent, terwijl dat in 2019 nog op 12 procent lag.