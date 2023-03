Maandag geen internationale treinen van en naar Duitsland

De laatste Nightjet-nachttrein die nog vanuit Nederland rijdt, gaat zaterdagavond weg. De eerstvolgende nachttrein vertrekt op dinsdagavond. De laatste arriverende Nightjet komt zondagochtend aan en de eerstvolgende nachttrein arriveert op woensdagochtend.

De NS neemt contact op met reizigers, om ze te laten weten hoe zij hun tickets kunnen annuleren of omboeken en hoe ze hun geld terug kunnen krijgen.

Betere voorwaarden

Medewerkers van Duitse trein-, tram- en busbedrijven, vliegvelden, wegbeheerders en havens willen maandag de hele dag het werk neerleggen. Ze eisen een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Ook medewerkers van spoorbedrijf eurobahn, dat op Venlo en Hengelo rijdt, doen mee aan de protestactie.

Arriva exploiteert een treintraject dat vanuit Limburg de grens overgaat, tussen Heerlen en het Duitse Aken. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat de "kans groot is" dat deze verbinding maandag komt te vervallen als gevolg van de staking.

KLM laat weten dat nog niet bekend is of de staking maandag gevolgen heeft voor vluchten naar Duitsland. De luchtvaartmaatschappij hoopt vrijdag meer te kunnen zeggen over de impact op het vliegverkeer.