’Eén op drie thuiswerkers terug op kantoor verwacht’

Vakbond CNV ondervroeg ruim 900 thuiswerkende leden.

Van hen geeft een op de drie aan dat de baas hen vraagt terug te komen zodra het thuiswerkadvies vervalt. Liefst 90% zegt echter ook na de coronacrisis deels thuis te willen blijven werken. Ruim twee op de drie geeft namelijk aan thuis productiever te zijn en 58% heeft een betere werk-privébalans.

Een kleine helft (43%) is thuis naar eigen zeggen gemotiveerder en gezonder. Bij lichte coronaklachten wordt doorgewerkt. Een op de drie zegt thuis ook creatiever te zijn.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Eén op de zes thuiswerkers heeft last van psychische klachten, zoals eenzaamheid, geen waardering en niet gezien worden. Bijna de helft van de thuiswerkers, 45%, voelt zich eenzamer.

Slechte werkplek

Ook heeft nog lang niet iedereen een goede thuiswerkplek, ondanks dat de coronacrisis al bijna twee jaar duurt. Van de respondenten heeft 28% geen arbotechnisch verantwoorde werkplek in de eigen woning. Een op de zes heeft lichamelijke klachten, zoals een zere nek, arm of schouders.

De een na grootste vakbond van ons land is ook niet te spreken over het gebrek aan visie voor de langere termijn op het gebied van thuiswerken bij werkgevers.

„Het is bar en boos gesteld met het thuiswerkbeleid van veel werkgevers: geen langetermijnvisie, vaak geen kostendekkende thuiswerkvergoeding en ook de fysieke en mentale ondersteuning laat sterk te wensen over, blijkt uit dit onderzoek. Deze houding van werkgevers is onverstandig en kapitaalvernietiging, zeker in zo’n krappe arbeidsmarkt”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.