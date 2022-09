Nederland produceert een vijfde minder stroom uit duur aardgas

De toename van kolenstook, die blijkt uit dinsdag gemelde nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), werd aangespoord door Energieminister Jetten. Doordat Nederland sinds de ingevoerde sancties tegen Rusland steeds minder gas verkrijgt uit Rusland, is extra stook met steenkolen noodzakelijk geworden, aldus de bewindsman.

Bekijk ook: Hoe de kolencentrale van paria in redder veranderde

Hoewel veel vervuilender, vindt de bewindsman stook van steenkolen ook komende jaren noodzakelijk geworden. Eind vorig jaar beperkte het kabinet het kolenverbruik door energiecentrales tot 35%.

De productie van Nederlandse elektriciteit met deze steenkolen is in het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder 40% gestegen, constateert het CBS. En de productie van elektriciteit uit duurzame energiebron, zoals wind en zon, nam met een kwart toe. Met 19% minder elektriciteit uit aardgas, kwam onder de streep de hoeveelheid geleverde elektriciteit in Nederland over het tweede kwartaal 4,3% hoger uit dan vorig jaar in dezelfde drie maanden. Dat was goed voor zo’n 28 miljard kilowattuur.

Meer zonnepanelen

Sterke groei komt van energie opgewekt uit zonnekracht, een toename met 40%. Windenergie steeg met 25%. Nederland kende voldoende zon voor de productie, maar zowel bedrijven als particulieren plaatste vanwege de hoge gasprijs ook veel meer zonnepanelen. Hoewel er verzet is tegen windmolens op land, nam het vermogen daarvan afgelopen maanden toe: bij vervanging worden steeds krachtiger windmolens geplaatst die meer stroom opleveren. Ook kende Nederland relatief veel winduren. Kernenergie neemt daarnaast 3% van alle elektriciteitsproductie voor zijn rekening.

Bekijk ook: Prijsplafond Europa tegen hoge energienota stuit op verzet

Terwijl de hoeveelheid stroom in Nederland steeg, deels dankzij de extra kolenstook, daalde die totale productie juist in Frankrijk met 15%. Dat komt deels door uitgelopen onderhoud aan kerncentrales, aldus het CBS. En dat is voelbaar: Frankrijk is goed voor 19% van de totale elektriciteitsproductie van de Europese Unie.

„De elektriciteitsproductie uit zon is in Nederland harder gegroeid dan in de ons omringende landen”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Waar de elektriciteitsproductie uit wind in Nederland toenam, was er in Frankrijk juist een afname.

De invoer van elektriciteit is over het tweede kwartaal 16% gedaald, er kwam volgens het CBS met name minder uit België en Noorwegen. Nederland verhoogde zijn uitvoer van elektriciteit zelf met 17% op jaarbasis.