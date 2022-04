Premium Het beste van De Telegraaf

KLM wil Milieudefensie overtuigen met zuiniger vliegtuigen en minder vieze kerosine

Yteke de Jong

KLM heeft tachtig zuinige Airbus A-320 neo's besteld, met nog eens optie van zestig.

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM wil Milieudefensie overtuigen van de klimaatambities via investeringen in zuiniger vlieguigen, minder vieze kerosine en andere vliegroutes. Dat moet 30% minder uitstoot opleveren in 2030. Dat blijkt uit het klimaatplan dat de luchtvaartmaatschappij heeft ingeleverd bij Milieudefensie.