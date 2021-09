Op de beursvloer AEX stijgt op winst DSM en Unilever

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Optimisme zet door op Beursplein 5. Ⓒ ANP/HH AEX 793.92 0.31 %

Amsterdam - De AEX in Amsterdam en beurzen in Europa noteren dinsdag hoger. DSM blijft gewild na zijn strategie-ingreep. ArcelorMittal verliest het meest. De futures voor beurzen in New York staan in de plus.