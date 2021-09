Op de beursvloer AEX tapt winst, maar vrees kostenverhoging treft Heineken

Optimisme zet door op Beursplein 5. Ⓒ ANP/HH AEX 793.86 0.3 %

Amsterdam - De AEX in Amsterdam noteert dinsdag hoger. DSM blijft gewild na zijn presentatie van de strategie. Prosus en Just Eat verliezen het meest. De futures voor beurzen in New York staan in de plus.