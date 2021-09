Op de beursvloer DSM schiet omhoog in vlakke AEX

Door Redactie DFT

Optimisme zet door op Beursplein 5. Ⓒ ANP/HH AEX 792.2 0.09 %

Amsterdam - De AEX in Amsterdam en beurzen in Europa noteren dinsdag hoger. DSM leidt in de AEX op zijn strategieaankondiging. In Japan is de Nikkei hoger gesloten, futures voor beurzen in New York staan ook in de plus.