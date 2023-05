Premium Het beste van De Telegraaf

Onvrede over regeling voor mensen die besmet raakten Harde kritiek FNV: ‘Minister laat zorgwerkers met long covid in de kou staan’

De bonden eisten in een kort geding een regeling voor de besmette zorgmedewerkers. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Vakbond FNV is diep teleurgesteld over de financiële regeling die minister Conny Helder voorstelt voor medewerkers in de zorg die tijdens de pandemie long covid hebben opgelopen. ,,Heeft ze hier nu zo lang over moeten nadenken?”, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ,,Deze regeling staat bol van het wantrouwen en sluit veel mensen uit.”