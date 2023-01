Tweedehands stekkerauto in trek door subsidie

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Ruim een op de tien Nederlanders geeft aan een elektrische auto tweedehands te willen kopen. Daarnaast wil 5% een níeuwe elektrische auto aanschaffen en 4% juist een elektrische auto leasen, zeggen ze in een enquête van Autoscout 24. Landmanager Dorianne Richelle: „We zien in het zoekgedrag op ons platform dat de elektrische tweedehandsauto enorm in trek is, vooral naar de Tesla.”