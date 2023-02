Weer minder mensen in de bijstand: eerder aan de slag door krapte arbeidsmarkt

Sinds begin 2021 is het aantal mensen dat uit de bijstand vertrekt groter dan het aantal mensen dat er in komt. Vooral in de groep tussen de 27 en 45 jaar neemt het aantal bijstandsontvangers af. Bij de 45-plussers gaat dat volgens het CBS minder snel. Toch is het aantal mensen in de bijstand de afgelopen twee jaar met liefst 34.000 gedaald.

Corona

In 2020, het jaar waarin de coronacrisis uitbrak, kwamen er juist ruim 13 duizend bijstandsgerechtigden bij. Volgens het UWV waren dat vaak jongeren met een flexcontract die in de horeca en evenementensector werkten. Zij verloren door de pandemie hun baan. Na afloop van hun ww-uitkering (als ze daar al recht op hadden) belandden velen in de bijstand.

Nu de coronamaatregelen voorbij zijn en de arbeidsmarkt krap is als nooit te voren, neemt het aantal mensen dat aan de slag gaat toe. Ook bijstandsgerechtigden, die de hoop op een baan wellicht al hadden opgegeven, komen eerder aan het werk. De arbeidsparticipatie in Nederland is, zo meldde het CBS al eerder, nog nooit zo hoog geweest als nu. Eind vorig jaar had 76,8% van alle mannen in ons land die zouden kunnen werken een betaalde parttime of fulltime baan. Bij de vrouwen was dat 68,6%.