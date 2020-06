Tienduizenden Nederlanders willen geld terug van Airbnb

Dit gebeurt in navolging van een rechtszaak in maart waarin de rechter besloot dat Airbnb geen dubbele servicekosten mocht vragen en de eiser €470 terugkreeg. Het verhuurplatform rekent namelijk twee keer servicekosten: zowel aan de huurder of de verhuurder. Dat is tegen de Nederlandse wet.

Hoger beroep

Airbnb gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in maart, omdat het verhuurplatform stelt dat het in strijd is met Europese regelgeving.

Ruim 30.000 eisers hebben zich inmiddels aangesloten bij meerdere Nederlandse claimbedrijven als Twee Heren, Appeal en ConsumentenClaim, volgens de NOS. Ook andere verhuurplatforms, zoals Belvilla, HomeAway en Natuurhuisje.nl maken zich schuldig aan dergelijke praktijken, stelde NRC eerder.