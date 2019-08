AEX trapt nieuwe week opgewekt af

De AEX-index noteerde even na negen uur 1% hoger op 547,15 punten. De Midkap-index ging 1,3% vooruit naar 797,96 punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens groen. Parijs won 0,8%, terwijl Brussel 0,9% pluste. Frankfurt won 1%.Volgens de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, kan de regering mogelijk €50 miljard in de eigen economie steken om de economie te ondersteunen.

De beurzen in Azië deden goede zaken na de aankondiging van de Chinese centrale bank om hervormingen in de rentetarieven door te gaan voeren om zo de financieringskosten te verlagen en de economie een steun in de rug te geven.

De aandelenmarkten op Wall Street gaan naar verwachting positief aan de nieuwe week beginnen. Afgelopen vrijdag lieten de belangrijkste graadmeters ook al een vriendelijk beeld zien.

Deze week zal vooral in het teken staan van de notulen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) die woensdag naar buiten komen. Daarnaast komen centrale bankiers bijeen in Jackson Hole.

Arcelor in de lift

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX pakte ArcelorMittal de koppositie met een winst van 2,4%. De financials die vorige week nog flink onder druk stonden vanwege de aanhoudende neergang van de obligatierentes, leefden flink op. Voor Aegon werd 1,8% meer betaald. ING koerste 1,7% hoger. NN Group dikte gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1,7% aan. ABN Amro kreeg er 2% bij.

Aan de andere kant werd IMCD na de tik van eind vorige week in reactie op teleurstellende resultaten nog eens 1,1% minder waard. Galapagos deelde ook niet mee in het opgewekte sentiment en gleed 2,3% weg.

Bij de middelgrote fondsen zaten Fugro en SBM Offshore in de voorhoede geholpen door de flink aantrekkende olieprijzen met plussen van 3,8% respectievelijk 3,3%.

Air France KLM steeg 2% op na door Citi op de kooplijst te zijn gezet.

