Belegger ziet het weer zonniger in

De AEX sloot 1,1% hoger op 547,9 punten. De AMX ging 2,2% vooruit naar 805,3 punten.

De overige Europese beurzen gaven de stevige opleving van vrijdag ook een positief vervolg. Parijs, Londen plusten en Frankfurt klommen 1,2% tot 1,3%. De Amerikaanse beursgraadmeters stonden bij sluiting van de Europese beurzen 1,1% tot 1,5% hoger.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger schrijft het voortgaande herstel op de aandelenmarkten allereerst aan de Amerikaanse president toe. „Trump heeft laten weten dat een recessie niet in aantocht is. Bovendien is hij toegefelijker voor Huawei geworden.”

Zwanenburg constateert bovendien een verminderde angst voor een recessie, die de beurzen in de afgelopen weken in zijn greep had gehouden. „De inverse rentecurve in de VS is zo kunstmatig, dat hier een verkeerd signaal vanuit gaat. Bovendien draait de industrie in sommige landen weliswaar moeizaam, maar de dienstensector doet het wel goed. En deze is veelal veel groter. Zelfs in China is de dienstensector al goed voor 52% van de economie.”

Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa Nijkamp maakt zich ook weinig zorgen over de wereldeconomie. Hij heeft zijn hoop voorts gevestigd op centrale banken. „De Europese Centrale Bank gaat mogelijk aandelen kopen en de Chinese centrale bank heeft extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd. De bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole eind deze week zal het voornemen om extra te stimuleren waarschijnlijk bevestigen.”

ArcelorMittal in de lift

Staalproducent ArcelorMittal profiteerde van de hoopvolle berichten uit China en sloot 3,6% hoger.

RD Shell steeg 1,8%, geholpen door de stijging van de olieprijzen.

Galapagos gleed 2,7% weg, doordat het nieuwe reumamedicijn van concurrent Abbvie met een duidelijke waarschuwing voor het risico op trombose in de VS wordt toegelaten. De Amerikaanse zakenbank Jefferies sluit niet uit dat Galapagos’ Filgotinib eenzelfde lot wacht, ondanks de betere onderzoeksscore op het gebied van veiligheid.

Chemicaliëndistributeur IMCD werd na de tik van eind vorige week in reactie op teleurstellende resultaten nog eens 2% minder waard.

Bij de middelgrote fondsen blonken metalenleverancier AMG en de oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro met winsten van 4,3% tot 4,7% uit.

Air France KLM steeg 2,7%, na door de Amerikaanse bank Citi op de kooplijst te zijn gezet.

