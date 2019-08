Groene lunch op Amsterdamse beurs

De AEX stond om half één 0,8% hoger op 546,3 punten. De Midkap-index ging 1,7% vooruit naar 801,1 punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens groen. Parijs won 0,8%, terwijl Londen 1% pluste. Frankfurt won 0,9%. Wall Street gaat naar verwachting positief aan de nieuwe week beginnen. Afgelopen vrijdag lieten de belangrijkste graadmeters in de VS ook al een vriendelijk beeld zien.

Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa denkt dat de beurzen het ergste achter de rug hebben, na donderdag tegen de 10% te hebben ingeleverd ten opzichte van de top drie weken eerder. „Signalen dat de Europese Centrale Bank mogelijk aandelen gaat kopen en de aankondiging van stimuleringsmaatregelen door de Chinese centrale bank zorgen voor steun. Verder zou Duitsland mogelijk €50 miljard in de eigen economie willen steken, maar ik vraag me af of dat op korte termijn helpt.”

Nijkamp maakt zich weinig zorgen over de wereldeconomie. „De VS zit nog lang niet in een recessie, zo bevestigen de goede berichten over de detailhandelsverkopen die vorige week naar buiten kwamen. Wel gaat het minder goed met landen die veel last hebben van de handelsoorlog, zoals Duitsland en Zuid-Korea. Hongkong heeft het nu ook zwaar, maar de omvang van deze economie is vrij klein. Een eventueel hard ingrijpen door China kan het sentiment op korte termijn echter drukken.”

Nijkamp kijkt voor later deze week vooral uit naar de notulen van de Amerikaanse centrale bank op woensdag en de bijeenkomst van centrale bankiers vanaf donderdag in Jackson Hole. „Vermoedelijk zullen deze niet meer dan een bevestiging zijn van het voornemen om extra te stimuleren.”

Arcelor in de lift

In de grotendeels groengekleurde AEX hield ArcelorMittal de koppositie in handen met een winst van 2,8%. Voor Aegon werd 1% meer betaald. NN Group dikte gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1,2% aan.

RD Shell klom 1,1%.

Aan de andere kant werd chemicaliëndistributeur IMCD na de tik van eind vorige week in reactie op teleurstellende resultaten nog eens 4% minder waard. Galapagos deelde ook niet mee in het opgewekte sentiment en gleed 1,9% weg.

Bij de middelgrote fondsen blonken metalenleverancier AMG en maritiem dienstverlener Boskalis met winsten van 5,1% uit.

Air France KLM steeg 3,6%, na door Citi op de kooplijst te zijn gezet.

