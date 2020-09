Betaaldienst Mollie na investering €1 miljard waard

De Amerikaanse investeerder TVC krijgt voor de €90 miljoen investering een minderheidsbelang in de in 2004 opgerichte betalingsprovider, bevestigde Mollie dinsdagochtend na een melding bij Techcrunch.

Het bedrijf van oprichter Adriaan Mol, die eerder sms- en telecomdienst Messagebird oprichtte, gebruikt het kapitaal voor groei naar nieuwe landen.

Het bedrijf dat snel groeit en vooral online webwinkels bedient heeft verder geen financiële details over de investering prijsgegeven. Mollie wil met TVC in zee vanwege de expertise die de investeerder internationaal biedt. De Amerikanen staken al vroeg geld in onder meer Facebook, Spotify, Airbnb en Netflix.

Vorig jaar haalde Mollie, dat er prat op gaat bedrijven binnen een kwartier een beveiligde online betaaldienst te leveren, €25 miljoen aan investering op.