Huishoudens meer kwijt aan waterschappen

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor het werk van de waterschappen. Gemiddeld zal een gezin met een eigen woning van 200.000 euro in 2020 ongeveer 335 euro per jaar aan waterschapsbelastingen betalen. Dat is een verhoging van rond de 3,6 procent ten opzichte van dit jaar. Voor bedrijven zal de lastenstijging vergelijkbaar zijn.