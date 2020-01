Stijging nieuwbouwprijzen vlakt af

De prijzen voor nieuwbouwkoopwoningen zijn in het derde kwartaal vorig jaar met 6,3% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in dezelfde periode ook met 6,3% opgelopen. Dat melden het CBS en het Kadaster vandaag.

De verkochte koopwoningen waren in dit kwartaal gemiddeld zo’n 38% duurder dan vijf jaar geleden. De prijzen zijn wel minder snel gestegen dan in voorgaande jaren.

Met deze cijfers bevindt Nederland zich in de Europese middenmoot, volgens CBS. In de afgelopen paar jaar stond Nederland nog in de top 10 landen waar huizenprijzen het snelst stegen, maar daar valt het in het derde kwartaal van 2019 uit.