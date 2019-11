Reggeborgh vergroot belang VolkerWessels weer

Amersfoort - Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft zijn belang in bouwbedrijf VolkerWessels weer iets vergroot. Het investeringsfonds van de familie Wessels kocht 60.571 aandelen en heeft nu 69,95 procent van het bouwbedrijf in handen. Dat is 0,08 procent meer dan een dag eerder.