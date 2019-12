Cabinepersoneel Germanwings gaat staken

De stewardessen en pursers doen dat 72 uur lang, van maandag tot en met woensdag, zegt vakbond Ufo. Inzet is een hoger loon voor het personeel.

Ufo beperkt de acties tot Germanwings, hoewel het met de hele Lufthansa-groep overhoop ligt. Volgende week maakt de vakbond bekend of er meer stakingen volgen. Mogelijk wordt dan ook bij andere bedrijven die onder Lufthansa vallen het werk neergelegd.

Eerder dit jaar legde cabinepersoneel ook al meerdere keren het werk neer. Daardoor gingen honderden vluchten niet door en werden tienduizenden reizigers gedupeerd.

’Ongepast’

Germanwings noemt een staking op dit moment „ongepast en disproportioneel.” Het bedrijf zegt in dat verband over een aantal thema’s „constructief in gesprek” te zijn met Ufo. Over andere onderwerpen bood de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen voor de kerst aan weer in gesprek te gaan, maar dat wees Ufo af.

Het bedrijf streeft ernaar de gevolgen voor passagiers zo beperkt mogelijk te houden.

