Adidas gaat weer deel overtollige Yeezy-voorraad verkopen

Adidas verbrak eind oktober zijn samenwerking met Kanye 'Ye' West na antisemitische uitspraken van de rapper, maar er was toen nog een enorme onverkochte voorraad van de Yeezy-artikelen die het bedrijf samen met de artiest had uitgebracht.

Resterende sneakers en kleding uit het Yeezy-assortiment worden vanaf 2 augustus geleidelijk op de markt gebracht via onlinekanalen, heeft Adidas laten weten. Een "aanzienlijk" deel van de opbrengst wordt volgens het bedrijf gedoneerd aan organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van haat, discriminatie, racisme en antisemitisme.

Kanye West

De samenwerking met West werd jarenlang gezien als een van de grootste commerciële successen in de sportkledingindustrie. De breuk met de artiest had dan ook grote financiële gevolgen voor Adidas. Maar het sportartikelenconcern kondigde in mei al aan delen van de overtollige producten alsnog in de verkoop te doen. Dat helpt bij het beperken van de verliezen.

Eerder deze week zei Adidas dat het verwacht over dit jaar een operationeel verlies te draaien van 450 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan de eerder voorziene 700 miljoen euro. De afschrijvingen op de resterende Yeezy-voorraad worden daarbij geschat op 400 miljoen euro, 100 miljoen euro minder dan eerder werd gedacht.