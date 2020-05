’Naspers dingt mee naar advertentietak eBay’

Ook het Duitse mediabedrijf Axel Springer en investeerder KKR worden genoemd. Zij zouden samen optrekken bij een bod. Andere namen in het lijstje van Bloomberg zijn de Noorse marketinggroep Adevinta en consortium van investeerder Blackstone, Permira en Hellman & Friedman.

EBay was in februari al met meerdere partijen in gesprek en neemt mogelijk al snel een besluit welke potentiële kopers naar de volgende ronde gaan. De activiteiten zouden volgens een ingewijde 8 miljard tot 10 miljard dollar kunnen opleveren. Tot de divisie behoort ook het Nederlandse handelsplatform Marktplaats.