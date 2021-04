Akkoord over herfinanciering Air France

Een woordvoerder van KLM stelt zondag dat het akkoord betrekking heeft op Air France. Dat bevestigt het ministerie van Financiën in Den Haag. „Goed dat er een akkoord in zicht is tussen de Franse Staat en de Europese Commissie. Zo kan er weer een volgende stap worden gezet op het pad om de luchtvaartmaatschappijen binnen de combinatie Air France KLM gezond te houden. De acute nood bij KLM is minder hoog. Nederland is nog in gesprek met de Europese Commissie voor het gevavl dat KLM onder voorwaarden ook steun nodig heeft”, aldus een woordvoerder van Financiën. De gesprekken over de offers voor de staatssteun worden door de staten apart van elkaar gedaan.

Le Maire wilde nog niks zeggen over de hoogte van het bedrag. Eerder meldde persbureau Bloomberg dat het om een kapitaalinjectie van miljarden euro's zou gaan. Wel zei Le Maire dat het bestuur van de luchtvaartcombinatie maandag samenkomt om het pakket te bespreken en goed te keuren. ,,Het was een lange en moeilijke onderhandeling, maar ik denk dat we een goede deal hebben gesloten met vicevoorzitter Margrethe Vestager”, aldus Le Maire.

Zowel Air France als KLM moet start-en landingsrechten inleveren in ruil voor de steun, de zogeheten ’slots’. Het zou gaan om 24 slots, hetzelfde aantal dat het Duitse Lufthansa vorig jaar heeft ingeleverd. In Frankrijk was er de afgelopen maanden sprake van fel verzet tegen het opgeven van slots, omdat dit ten koste gaat van Franse werkgelegenheid en toekomstige verdiencapaciteit. Ook de KLM-vakbonden stuurden een brief over hun zorg naar de Europese Commissie. Beide luchthavens zitten aan hun maximumcapaciteit, waardoor ze de gederfde inkomsten nooit meer goed kunnen maken in de toekomst.

Air France moet vluchten inleveren op vliegveld Orly, dat veelal gebruikt wordt voor vakantievluchten. De internationale luchthaven Charles de Gaulle blijft naar verluidt ongemoeid. Anders is dat bij KLM, dat wel aangetast kan worden op haar mondiale netwerk door het inleveren van vluchten op Schiphol. Ook is nog niet duidelijk of het offer naar rato van de voorgenomen staatssteun is. Frankrijk steunt Air France naar verwachting voor €3 miljard, waar Nederland op €1 miljard zou zitten.

Schuldenberg

Frankrijk en Nederland, die beide een belang van rond 14% hebben in Air France KLM, kwamen de luchtvaartcombinatie eerder al te hulp met €10,4 miljard aan leningen en kredietgaranties. Het afgelopen coronajaar werd afgesloten met een nettoverlies van €7 miljard en een nettoschuld van €11 miljard. De plannen van de herkapitalisatie dateren echter al voor de nieuwe reisrestricties die als gevolg van de Britse coronamutaties werden ingevoerd.

De luchtvaartmaatschappij was al langer in gesprek over herfinanciering om de schuldenlast te verlichten, maar die gesprekken werden bemoeilijkt door eisen van de Europese Unie over het opgeven van bepaalde start- en landingsrechten, zogenoemde slots. Die gelden als tegenprestatie voor nieuwe hulp. Volgens Le Maire zijn er daarin wat concessies gedaan, maar is niet toegegeven aan het opgeven van 24 slots zoals Brussel eerder eiste. Verdere details daarover zijn niet bekendgemaakt.