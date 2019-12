Morgan Stanley positiever AkzoNobel

De kenners van de zakenbank zien dat de hoge grondstofprijzen beginnen te dalen en menen dat de toegenomen vrije kasstroom en andere maatregelen die Akzo nam de positie van het bedrijf hebben verbeterd. Ook heeft Akzo een aantrekkelijke waardering ten opzichte van branchegenoten.

Akzo is volgens de marktvorsers in staat om aandeleninkoopprogramma's vol te houden en interessante aanvullende overnames te doen. Dat komt omdat het bedrijf veel geld genereert en weinig schulden heeft. De strategische doelen worden daardoor haalbaar en er is wellicht zelfs meer mogelijk, menen de analisten.

Er is wel een risico dat als Akzo zijn doelen ruimschoots niet haalt, er teleurstelling is op de financiële markten. Die zouden zich dan afvragen of het bedrijf wel in staat is om de prijzen te verhogen en tegelijkertijd de operationele efficiency te verbeteren. Het aandeel AkzoNobel stond woensdag rond 09.40 uur 0,7 procent hoger op 86,14 euro.