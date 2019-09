Londen smetje op verder groene beursdag

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent in de plus op 569,10 punten. De MidKap won eveneens 1 procent tot 823,51 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,1 procent bij.

De Londense FTSE zakte 0,6 procent. Premier Boris Johnson leed in het Lagerhuis twee gevoelige nederlagen. Eerst werd een wet aangenomen die een no-dealbrexit moet voorkomen. Vervolgens kreeg hij ook geen steun voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden.

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd tussen China en de VS zaten op het Damrak in de lift. Chipmachinemaker ASML was met een plus van 5,1 procent de grootste stijger bij de hoofdfondsen en chiptoeleveranciers ASMI en Besi werden in de MidKap tot 2.4 procent hoger gezet. Verder deden staalconcern ArcelorMittal (plus 3,1 procent) en roestvrijstaalbedrijf Aperam (plus 4,5 procent) goede zaken.