'Positief begin Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag positief te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine winsten openen. Beleggers blijven in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

Op het Damrak zal Wolters Kluwer mogelijk bewegen op een advieswijziging. JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor de informatieleverancier op.

Unilever kreeg een boete van ruim 60 miljoen euro voor misbruik van zijn machtspositie op de Italiaanse ijsmarkt. De mededingingsautoriteit AGCM in Italië acht bewezen dat de Brits-Nederlandse voedingsmiddelengigant andere ijsproducenten buitenspel heeft gezet op een manier die niet door de beugel kan.

SBM Offshore

SBM Offshore sleepte een order binnen. De maritiem dienstverlener mag voor het Noorse olieconcern Statoil aan de slag met de bouw van een speciaal afmeersysteem voor het Johan Castberg-olieveld. Financiële details werden niet verstrekt.

Ook BAM blijft in de belangstelling staan. De bouwer verloor woensdag dik 21 procent na een flinke tegenvaller bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Nu zeggen onderaannemers tegen actualiteitenprogramma EenVandaag dat BAM al twee maanden voor het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport gewaarschuwd was voor mogelijke bouwfouten.

Europese beurzen

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 542,77 punten en de MidKap zakte 1,4 procent tot 817,57 punten. De beurs in Frankfurt leverde 0,4 procent in. Parijs sloot vlak. Londen won 0,3 procent.

Ook de beurzen in New York lieten een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.140,91 punten. De brede S&P 500 sloot vlak en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent.

De euro was 1,1790 dollar waard, tegen 1,1788 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 55,83 dollar en Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 61,18 dollar per vat.