NN start in Roemenië met schadeverzekeringen

NN is al ruim twintig jaar actief op de Roemeense levensverzekeringsmarkt en had daar eind vorig jaar een marktaandeel van 36,6%. Daarnaast verkoopt de verzekeraar er particuliere pensioenen en zorgverzekeringen.

Eerste stap

Nu gaat het ook van start met schadeverzekeringen, om te beginnen met producten voor de woning, zoals opstalverzekeringen. „Als eerste stap willen we Roemenen helpen hun huis te beschermen met onze nieuwe woningverzekering”, vertelde Fabian Rupprecht, CEO van International Insurance bij NN Group, afgelopen week aan de Roemeense pers.

Logische stap

Slechts 17% van de 9 miljoen huizen in Roemenië is verzekerd, terwijl 96% van de Roemeense volwassenen een huis bezit of woont in een huis dat eigendom is van een gezinslid. „Daarom is het een logische stap voor NN om een woningverzekering aan te bieden en verder bij te dragen aan de financiële zekerheid van Roemenen”, aldus Gabriela Lupas Ticu, hoofd marketing bij NN Life Insurance.