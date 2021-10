’Ondernemer doet te weinig tegen cyberaanvallen’

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Kamer van Koophandel publiceert maandag een speciaal ’cybermagazine’ waarin de resultaten van dat onderzoek bekend worden gemaakt. „Aangifte doen is een belangrijke stap in het bestrijden van cybercrime”, zo schrijft de KvK.

Volgens het onderzoek doen bedrijven te weinig: „Aan medewerkers is gevraagd welke maatregelen er in hun bedrijf zijn genomen om digitaal veilig te ondernemen. Bijna een kwart (23%) geeft aan dat er geen maatregelen zijn genomen in hun bedrijf.”

Phishing

Maandag trapt de KvK ’de Europese maand van de cyberveiligheid’ af. Daarmee wil de organisatie bedrijven wijzen op de risico’s van phishing, aquisitiefraude, DDoS-aanvallen en andere vormen van cybercrime.

Hoewel bedrijven volgens het onderzoek nog te weinig doen is de aandacht voor cybercrime wel enorm toegenomen. Uit onderzoek van KvK blijkt dat cybersecuritybedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten. „Cijfers uit het KvK-Handelsregister geven aan dat het aantal vestigingen van cybersecuritybedrijven tussen 2016 en 2021 steeg van 554 naar 1.048. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland kwamen er veel vestigingen bij, maar liefst 259.”

Volgens de KvK kost een geslaagde hack een ondernemer gemiddeld €67.000. „Een op de vijf ondernemers krijgt hiermee te maken.” Volgens onderzoek ontving meer dan een kwart van de Nederlandse medewerkers in het afgelopen jaar phishing-mail.