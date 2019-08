Eurocastle rondt verkoop aandelen doValue af

Ⓒ Michel van Bergen

Guernsey - Eurocastle Investment heeft zijn belang in doValue verkleind. De beursgenoteerde investeerder verkocht via een zogeheten accelerated bookbuilding 5 miljoen aandelen van dat bedrijf aan institutionele beleggers, voor een prijs van 10,45 euro per stuk. Dat betekende een korting van circa 9 procent per aandeel gelet op de koers van doValue.