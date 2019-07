Big Mac bewijst dat dollar snel aandikt

Een te sterke dollar betekent dat de Amerikaanse export wordt afgeremd, omdat de producten te duur worden in het buitenland.

De Big Mac Index vergelijkt sinds 1986 de bestedingen van consumenten in verschillende landen via de prijzen die klanten voor hun Big Mac in lokale munten betalen. McDonald’s koopt de ingrediënten en de arbeid lokaal in, waarmee de burgeraankoop goed te vergelijken valt.

De laatste editie van de index, die het Britse The Economist bij wijze van een behapbare indicator van koopkracht en wisselkoersen maakte, toont dat bijna alle valuta in de index ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goedkope euro

De kracht van de dollar was als meest verhandelde munt wel bekend, maar in de afgelopen zes maanden is de greenback nog sterker geworden, zo laat de barometer zien.

De euro is sinds het begin van het jaar verder in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Inmiddels is de Big Mac nu 19% goedkoper in de eurozone dan in de Verenigde Staten. Een half jaar geleden was diezelfde burger 17% goedkoper.

De Russische roebel is de meest ondergewaardeerde munt ten opzichte van de dollar: de Big Mac is daar 65% goedkoper.

Aan de index wordt vaak meer waarde dan een geintje toegerekend. Analisten gingen er bij de introductie van de euro vanuit dat de deze munt tegen de dollar fors in waarde zou moeten stijgen, terwijl de Big Mac-index het tegengestelde uitwees. De Big Mac kreeg het destijds bij het rechte eind.